Endonezya'da "cinsel şiddet yasası" onaylandı - Son Dakika
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Endonezya'da "cinsel şiddet yasası" onaylandı

12.04.2022 11:43
Endonezya'da "cinsel şiddet yasası" onaylandı

Endonezya parlamentosu, uzun yıllardır görüşülen ve cinsel istismara uğrayan mağdurların haklarını güvence altına almayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

Endonezya parlamentosu, uzun yıllardır görüşülen ve cinsel istismara uğrayan mağdurların haklarını güvence altına almayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

Yaklaşık 6 yıl süren müzakerelerin ardından, tasarının onaylanması insan hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tasarı, evlilik dışı ilişkilerin ve eş cinsel birlikteliklerin yasaklanmasını isteyen Müreffeh Adalet Partisi dışında meclisteki 8 partinin onayını aldı.

Yasa kapsamında, evlilik içi ve dışı cinsel istismar suçlarına 12 yıla, cinsel sömürü suçlarına 15 yıla, çocuk yaşta evlilikler dahil zorla evlendirmelere 9 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa, istismarcıların tazminat ödemesinin yolunu açarken, cinsel istismar mağdurlarının da danışmanlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Buna karşılık uzmanlar, yasayı bazı cinsel suçlarla sınırlı olduğu gerekçesiyle eleştirirken, ceza kanunu kapsamındaki cinsel suç tanımlarına da netlik kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

Tasarı 2012 yılında Ulusal Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu tarafından sunulmuş, 2016 yılında, Bengkulu'da 13 yaşındaki bir kız öğrencinin 14 kişi tarafından toplu tecavüze uğraması üzerine meclis görüşmelerine hız verilmişti.

Tasarının onaylanması, bir yatılı okul müdürünün, bazılarının hamile kaldığı 13 öğrenciye, 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edilmesinin ardından geldi.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da 2016 yılında pedofillere idam cezası ve kimyasal hadımı öngören yasa değişiklikleri de parlamentoda onaylanmıştı.

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Adalet Partisi, İnsan Hakları, Endonezya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 'cinsel şiddet yasası' onaylandı - Son Dakika


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