Endonezya'da kabul edilen istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Endonezya'da işçiler, hak ve güvencelerin yok sayıldığı gerekçesiyle istihdam düzenlemelerini protesto etti.

Başkent Cakarta'nın yanı sıra Makassar, Açe, Yogyakarta ve Medan gibi kentlerde farklı sektörlerden 32 işçi sendikası, 5 Ekim'de onaylanan istihdam paketi düzenlemelerinin iptali talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Cakarta'da, Başkanlık Sarayı ve Anayasa Mahkemesi civarında düzenlenen gösteriler olaysız sona ererken, Jambi'deki protestoda taşkınlık çıkarmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sait İkbal, başkentteki gösteride yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin işçilerin isteklerini dikkate almasını ve istihdam düzenlemelerini hukuki olarak yeniden gözden geçirmesini talep etti.

İkbal, söz konusu düzenlemelerin iptalinin yanı sıra salgının ekonomik etkilerine rağmen 2021 için asgari ücretteki artışın sürmesinin de talepleri arasında olduğunu belirtti.

İşçi sendikaları, yeni istihdam düzenlemesinin asgari ücret, çalışma saati, izin, sözleşme yenilenmesi, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik gibi çeşitli haklarını baltaladığını belirtiyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

İstihdam paketinin onaylanmasının ardından ülke genelinde iki hafta boyunca süren gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.