Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 19'a yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, tespit edilen 55 yeni vaka ile ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 227'ye çıktığını belirterek, tedavi altındaki 11 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.

Öte yandan, Borneo Adası'nda Endonezya ile Malezya arasındaki sınır kapıları geçici süreyle kapatıldı.

Endonezya-Malezya arasındaki karşılıklı uçuşlar, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart'a kadar askıya alındı.

Sağlık Bakanlığı, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz         
12:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 23:59:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]