Endonezya\'da Marapi Yanardağı Faaliyete Geçti

ENDONEZYA'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği ve patlamalar sırasında kül püskürttüğü belirtildi. Yetkililer, 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağda 450'den fazla patlama meydana geldiğini açıkladı. Bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunmasının yasaklandığı duyuruldu.
