- Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp - Son Dakika

- Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp

- Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de kayboldu.

- Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp

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JAKARTA - Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de kayboldu.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletini şiddetli yağışlar vurdu. Kuzey Luwu bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Masamba nehri ile birlikte 3 nehir taştı. Yüzlerce ev çamurla kaplanırken, bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin kaybolduğu bildirildi. Ulusal Afet Hafifletme Ajansı sözcüsü Raditya Jati, Kuzey Luwu rejimindeki altı ilçede 4 binden fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi.

Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, Kuzey Luwu'daki 6 bölgede 4 binden fazla kişinin selden etkilendiğini aktardı. Jati, ana yolların ve bağlantı yollarının sel suları sonucu gelen çamurla kaplandığını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp - Son Dakika
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