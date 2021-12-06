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Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine aramalar durduruldu - Son Dakika

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine aramalar durduruldu

06.12.2021 10:41
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine aramalar durduruldu

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması sonucu cumartesiden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması sonucu cumartesiden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Ülke basınındaki habere göre, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda hafta sonu meydana gelen patlamanın ardından bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14'e çıktı.

Yanardağda bugün meydana gelen patlama nedeniyle arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara verdi.

Semeru Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde tehlikenin hala devam ettiği ve bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yanardağda cumartesi meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Öte yandan duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü ifade edilen açıklamada, 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilmişti.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi de kurtarılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Togo Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Endonezya, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine aramalar durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine aramalar durduruldu - Son Dakika
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