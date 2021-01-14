Endonezya'dan Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için uluslararası hukuka uyma çağrısı - Son Dakika

Endonezya, Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için bölge ülkelerini uluslararası hukuka uymaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Çin Denizi'ndeki gelişmelere ilişkin başkent Cakarta'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Marsudi, Güney Çin Denizi'nde barışın sürdürülmesi için bölge ülkelerini Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka sadık kalmaya çağırdı.

İlaç, sağlık ekipmanı ve ham madde konularında bağımsızlık elde ederek ülkeyi sağlık alanında güçlü duruma getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Marsudi, başta Çin olmak üzere bölge ülkelerine sağlık sektöründe iş birliği çağrısında bulundu.

Marsudi, Çin'e, Endonezya'ya yönelik balıkçılık, meyve, kuş yuvası, hurma yağı gibi iş kollarındaki ticari sınırlamaların kaldırılması teklifini yaptı.

Dışişleri bakanları, bölgesel barış, istikrar ve güvenlikle birlikte iki ülkenin ekonomi ve sağlık alanlarındaki iş birliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Marsudi, Çin balıkçı gemilerinde çalışan Endonezyalıların sömürülmesi sorununu ele aldığı için Pekin yönetimine şükranlarını sundu.

Kasım 2019'dan bu yana en az 30 Endonezyalı çalışan, Çin balıkçı gemilerinde çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bunlardan 7'sinin öldüğü ve 3'ünün kayıp olduğu kaydediliyor.

Taraflar, Endonezya'daki Lambakan Barajı Projesi için iş birliğinin geliştirilmesi ve ön fizibilite çalışmasının yapılması konularında da iki mutabakat zaptı imzaladı.