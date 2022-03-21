Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretler bulundu.

İkbal, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül ile görüştü.

İkbal, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin 700 yıllık tarihe dayandığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın her iki ülkenin ticareti için potansiyeli olduğu için burada olduklarını belirten İkbal, şöyle konuştu:

"İkili ilişkiler sadece ticari anlamda değil, hem inanç, hem de kültür anlamında çok köklü bir geçmişe dayanıyor. Türkiye ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi bir milyar doların üstündedir. Bu işbirliğinin artması için son yıllarda gayret göstermekteyiz. Türkiye ve Afyonkarahisar'da bu potansiyeli görüyoruz. Ekonomik ticaret işbirliğini arttırmak için geldiğimizi söylemek istiyorum."

Afyonkarahisar TSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül de Endonezya ile geçen yıl 455 milyon dolarlık bir ticaret gerçekleştiğinin bilgisini verdi.

Gül, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından ziyaretin değerli olduğunu ifade etti.