Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

21.03.2022 18:13
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretler bulundu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretler bulundu.

İkbal, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül ile görüştü.

İkbal, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin 700 yıllık tarihe dayandığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın her iki ülkenin ticareti için potansiyeli olduğu için burada olduklarını belirten İkbal, şöyle konuştu:

"İkili ilişkiler sadece ticari anlamda değil, hem inanç, hem de kültür anlamında çok köklü bir geçmişe dayanıyor. Türkiye ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi bir milyar doların üstündedir. Bu işbirliğinin artması için son yıllarda gayret göstermekteyiz. Türkiye ve Afyonkarahisar'da bu potansiyeli görüyoruz. Ekonomik ticaret işbirliğini arttırmak için geldiğimizi söylemek istiyorum."

Afyonkarahisar TSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül de Endonezya ile geçen yıl 455 milyon dolarlık bir ticaret gerçekleştiğinin bilgisini verdi.

Gül, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından ziyaretin değerli olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor Türkiye, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu Türkiye, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu

Endonezya, Karahisar, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement