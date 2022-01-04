Endonezya yolcuların karantina süresini kısaltacak - Son Dakika

Endonezya, Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü ülkelerden gelenler dahil tüm yolcuların karantina süresinin kısaltılacağını duyurdu.

Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen turistlere uygulanan 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirileceğini, 10 gün karantina süresi olanların da 7 güne düşürüleceğini açıkladı.

Pandjaitan, Kovid-19'a karşı herkesin aşı yaptırması ve maske takması uyarısında bulundu.

Bakan Pandjaitan, omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen, ülkenin ilaç ve aşı bakımından 2020 Haziran ayına göre daha iyi durumda olduğunu aktardı.

Yeni Delhi'de hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Yeni Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, yaptığı açıklamada, omicron varyantının hızla yayılmasını engellemek için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Öte yandan, Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kejriwal, Twitter'da yaptığı açıklamada, kendini evinde izole ettiğini ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, kendisiyle yakın zamanda temasa geçen kişileri test yaptırmaya çağırdı.

Kejriwal, 4 Ocak'ta mitingde yaptığı konuşmadan bir gün sonra Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Yetkililer, hastaneye yatış oranlarında bir artış görülmediğini ancak omicron varyantının delta varyantı vakalarını geride bıraktığı eylül ayından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyede olduğunu kaydetti.