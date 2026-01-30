Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay\'da konuştu Açıklaması
30.01.2026 18:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerinin nasıl ortadan kaldırılacağı ve nasıl en aza indirileceği konularını masaya yatırdıklarını ve kararlar aldıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerinin nasıl ortadan kaldırılacağı ve nasıl en aza indirileceği konularını masaya yatırdıklarını ve kararlar aldıklarını söyledi.

Bayraktar, Hatay Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.

Daha sonra Antakya Kaymakamlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen Enerji Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bayraktar, ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.

Cuma namazını Gazze Şehitler Camisi'nde kılan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bayraktar, doğduğu topraklara bir kez daha gelmenin memnuniyetini yaşadığını ifade etti.

Türk milletinin asrın felaketini, asrın inşasına ve dayanışmasına dönüştürdüğünü belirten Bayraktar, "Devlet ve millet el ele, hepimiz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun arkasında, ona inandık, onunla beraber, onun gösterdiği hedef doğrultusunda bu kadar büyük bir felaketin üstesinden geldik." dedi.

Bayraktar, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne dikkati çekerek, dünyanın hiçbir ülkesinin 11 ili, yaklaşık 14 milyon nüfusu etkileyen bir felaketin üstesinden gelme imkan ve ihtimalinin olmadığını söyledi.

Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakikaten asrın inşasına, asrın ihyasına dönmüş ve bizi millet olarak çok daha güçlü kılmış adeta bir felaketi yaşamış olduk. O gün şunu da ifade etmiştim, Allah dağına göre kar veriyor. Böyle bir felaketin üstesinden ancak Karadeniz'in 2 bin 100 metre derinliğinden, karaya 170 kilometre mesafeden, yerin 4-5 kilometre altından doğal gaz çıkaran bir irade bu felaketin üstesinden gelebilirdi. Böyle bir felaketin üstesinden ancak 40 sene terörle mücadele etmiş, gidilemeyen Gabar'da yerin binlerce metre altından petrolü çıkarıp ekonomisine katan bir iktidar gelebilirdi. O büyük felaketin üstesinden, 70 yıllık Türkiye'nin rüyası olan nükleer santral projesini Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi haline getirmiş bir iktidar ve liderlik gelebilirdi. O liderin adı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan."

Hatay'da elektrikle ilgili kapasite artışları masaya yatırıldı

Bayraktar, Hatay'da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz çağda elektriksiz herhangi bir hayat düşünmek mümkün değil ama şehir adeta yeniden inşa oluyor. Dolayısıyla aksayan, düzeltilmesi gereken, üzerinde ihtimam göstermemiz gereken hususları masaya yatıralım ve istişare edelim diye buraya geldik." dedi.

Bakan Bayraktar, "'Yaşanan elektrik kesintilerini nasıl ortadan kaldırırız, nasıl en aza indiririz?', bu meseleleri masaya yatırdık, kararlarımızı aldık. Aldığımız bu kararların, istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu alanda hizmetler daha iyiye gidecek. Her geçen gün Hatay çok daha iyiye gidecek ve bu sayede Hatay güçlü oldukça ülkemiz de sizlerle beraber çok daha güçlü olacak. Sıkıntıların farkındayız. Bunların üstesinden gelmek için de büyük bir gayretle, samimiyetle çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Belediyelerdeki en temel hizmetleri sunmaktan acizsiniz"

Bayraktar, muhalefetin Hatay'a fotoğraf çektirmeye geldiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok ilde muhalefet belediyeleriyle yönetiliyoruz ama bu aradan geçen süre bize bazı şeyleri gösterdi. Belediyeleri yönetme konusundaki kabiliyetlerini biz gördük, aslında birkaç yerde görüyorduk ama hala o geçmişten gelen AK Parti belediyeciliğinin yaptığı hizmetlerin üzerinde birkaç sene idare ettiler. Şimdi artık takke düştü, kel göründü. 2023'ten itibaren yaklaşık Ankara'da yüzde 320, İstanbul ve İzmir'de yüzde 350'lerin üzerinde zam yaptılar. Bırakın zammı, bari suyu verin, vatandaş yüksek fatura ödemeye alıştı. Bari suyu verin, su da yok. Su yok, çöp toplamak yok, yürüyen merdivenler, yürümeyen merdiven haline gelmiş, otobüsler çalışmıyor. Arkadaş siz Türkiye'yi yönetmeye talip olacaksınız, siz daha belediyelerdeki bu en temel hizmetleri sunmaktan acizsiniz. Nasıl olacak bu iş? Bunu deyince çok bozuldular, bozulmaya hacet yok."

"Hedefimiz hane halkının doğal gazını kendi gazımızdan karşılamak"

Bayraktar, 2002'de 5 ilde doğal gaz olduğunu bugün ise 81 ilde doğal gazın bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğal gazımızı üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerinde doğal gazı bulduk. Bize 'Niye arıyorsunuz? Arasalar da bulamazlar' demişlerdi. O gazı bulduk, 3 yıldan kısa bir sürede ürettik ve bugün 4 milyon evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. Türkiye'de, 2026'da 8 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak. 2028'de 16-17 milyon haneye çıkacağız ve hedefimiz Türkiye'deki bütün hane halkının doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızdan karşılamak." diye konuştu.

Bayraktar, bugün ekonomide belli sıkıntıların yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar ama şöyle bir geçmiş 5 yıla bakın. Pandemi döneminde ekonomi çarkları durmuş bir zaman yaşadık, bütün dünya büyük bir ekonomik buhrana girdi. 2022'de hemen bölgemizde büyük bir savaş patlak verdi, hala devam ediyor. 2023'te asrın felaketini, ülkemizi çok derinden etkileyen depremleri yaşadık. Dünyada ve çevremizde yaşanan bu kadar sıkıntıya bakın, sadece depremin maliyeti yaklaşık 100 milyar dolar. Eğer bizim hazinemiz, ekonomimiz güçlü olmasaydı, ayakta olmasaydı, bunları yapma imkanımız yoktu. Bütün bunlar olduğu için Türkiye'de ve dünyada yüksek enflasyon meselesi var ama her şeyin farkındayız. 'Bu sorunları da ancak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti çözer' diyoruz."

Türkiye'nin kömür, doğal gaz ve petrol ithal ettiğini anımsatan Bayraktar, Türkiye'nin bu alanlarda üretimini artırmasının hazineyi güçlendireceğini vurguladı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Abdulkadir Özel ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
