Üye Girişi
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı - Son Dakika

Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı

01.01.2022 13:50

Son dakika gündem haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi alan Bakan Dönmez, tesis bölgesinde yer alan seyir terasında gazetecilere açıklama yaptı.

Dönmez, yılın son gününü Yavuz Sondaj Gemisi'nde gizli kahramanlarla geçirdiklerini, bugün de karada yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduklarını söyledi.

Filyos'a doğal gaz işleme tesisi inşa edeceklerini anımsatan Dönmez, " Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı çalışma var. Yer altıyla, zemin ıslahıyla ilgili çok yoğun çalışma var. Bazı yerlerde tabii kazıklar dikiliyor. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje." diye konuştu.

"Hem halkımız hem devletimiz kazanacak"

Tesisin 3 bin 200 dönümlük alanda inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükte, bu kapasitede tesis, sanırım Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alacak bir tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabb'im nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Projede emeği geçen başta TPAO çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere, işçilere, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim."

Bakan Dönmez, açıklamasının ardından ilgililerle toplantı yaptı.

Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı
Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı - Son Dakika


Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37

Son Dakika Haberleri
14:22 Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması
14:21 Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam
14:21 Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
13:49 Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 14:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde inceleme yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement