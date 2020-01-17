Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum. 2018'de hatırlarsınız Son Kaynak Tedarik Tarifesini açıkladığımızda piyasaya bunu tedirginlikle karşıladı. Ancak bunun sanayicilerimizin faydasına olacağını o günlerde anlattık. Çünkü piyasa verimliliğini ilk sunduğumuz kesimimiz sanayicilerimiz. Eğer mekanizmalarımızdan biri fayda sağlıyorsa önceliğimiz sanayicilerimizdir. Tarifede kalmak yerine piyasadan elektrik alan sanayicilerimiz, geçen yıl toplamda 400- 450 milyon lira daha az ödedi." - İSTANBUL

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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