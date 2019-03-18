Son Dakika Haberleri: Enerya Aydın'a Haksızlık Yapıyor, Aydın'da Doğalgaz Yüzde 25 Daha Pahalı"

Enerya Aydın'a Haksızlık Yapıyor, Aydın'da Doğalgaz Yüzde 25 Daha Pahalı"

42 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a bir çok hizmette haksızlık edildiğini belirterek vatandaşın temel yaşam giderleri arasında yer alan doğalgazdaki fahiş fiyatın indirilmesi gerektiğini belirtti.

Enerya Aydın'a Haksızlık Yapıyor, Aydın'da Doğalgaz Yüzde 25 Daha Pahalı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a bir çok hizmette haksızlık edildiğini belirterek vatandaşın temel yaşam giderleri arasında yer alan doğalgazdaki fahiş fiyatın indirilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümeti ve isim vermeden Aydın'daki doğalgaz dağıtımını yapan Enerya Firmasını eleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve Aydınlı vatandaşlara haksızlık edilidiğini belirterek "Aydın'da doğalgaz Muğla'dan yüzde 27, Denizli'den ise yüzde 26 daha pahalı. Bu haksızlığa son versinler" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, 100 milyon liraya kamulaştırdığı 177 dönüm Aydın Tekstil alanı nda yapılacak olan 25 milyon lira proje tutarındaki Tekstil park Yaşam Alanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada Aydın'a merkezi hükümet ve çeşitli firmalar tarafından üvey evlat muamelesi uygulandığını söyledi. Özellikle doğalgaz konusunda Aydınlılarıciddi bir mağduriyet yaşatıldığını belirten Aydın Büyükşehir belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Aydın'da doğalgaz kullanımın çevre illere göre yüzde 25 oranında fazla fatura bedeli ödetildiğini dile getirdi.

"Aydınlı vatandaştan gaz kullanımında yüzde 25 daha fazla para alınıyor"

Aydın'da doğalgaz kullanan vatandaşların ciddi oranda mağdur edildiğini ve bu mağduriyete 'dur' denilmesi gerektiğini kaydeden başkan Çerçioğlu, "Aydınlı vatandaşa doğalgaz faturası çevre illere göre ortalama yüzde 25 daha fazla kesiliyor. Doğalgazın birim fiyatı Denizli'de yüzde 26, Muğla'da yüzde 27 oranında Aydın'dan daha ucuz. Neden Aydın'da doğalgazı daha pahalıya satıyorlar. Aydınlı vatandaşımıza doğalgaz faturalarında yapılan bu haksızlığa son versinler" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ekonomi
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