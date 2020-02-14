Enerya, Sulusaray'da çalışmalara başlıyor - Son Dakika
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Enerya, Sulusaray'da çalışmalara başlıyor

6 saat önce

Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor.

Enerya, Sulusaray'da çalışmalara başlıyor, System.String[]

Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor.


Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya, kentlerinde doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerya Kapadokyagaz doğal gaz dağıtım lisansına, Nevşehir'in Sulusaray beldesi de dahil edildi. Enerya Kapadokyagaz ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor. Gerçekleştirilen imza törenine Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Enerya Kapadokyagaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ve Enerya Kapadokyagaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin katıldı.


İmza töreni sonrası açıklama yapan Enerya Kapadokyagaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin, Sulusaray'daki çalışmaların Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Sulusaray, Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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