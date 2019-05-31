Son Dakika Haberleri: Enes Batur Gerçek Kahraman Filmi
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Enes Batur Gerçek Kahraman Filmi

1 saat önce

Enes Batur Gerçek Kahraman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Enes Batur Gerçek Kahraman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.


Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Senaryo: Enes Batur, Murat Özsoy, Büşra Karahan
Oyuncular: Enes Batur, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Arslan, Altan Erkekli, Ömer Başdoğan, Buket Dereoğlu, Atilla Pekdemir, Rengin Çamurçay, Ebru Ojen Şahin, Selin Deveci, Ramin Nezir, Gökhan Güngör, Cansu Bulut, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Halil Söyletmez, Ruhi Çenet, Şeyda Erdoğan, Burak Güngör
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Enes Batur Gerçek Kahraman
Yapımcı Firma: Eren Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

Enes Batur Gerçek Kahraman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:26 Kaynak: InterSinema.com
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