Enes Batur Gerçek Kahraman Filmi

Enes Batur
: Gerçek Kahraman, Youtube
hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' film
inin devam halkası. İlk film
de içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu film
de ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz. Yönetmen:
Doğa Can AnafartaSenaryo:
Enes Batur, Murat Özsoy
, Büşra KarahanOyuncular:
Enes Batur, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Arslan, Altan Erkekli
, Ömer Başdoğan, Buket Dereoğlu
, Atilla Pekdemir, Rengin Çamurçay, Ebru Ojen Şahin, Selin Deveci, Ramin Nezir, Gökhan Güngör, Cansu Bulut, Atakan Özyurt
, Bilal Hancı
, Fatih Yasin
, Halil Söyletmez
, Ruhi Çenet, Şeyda Erdoğan, Burak GüngörFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Enes Batur Gerçek KahramanYapımcı Firma:
Eren MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
99 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
31.05.2019Enes Batur Gerçek Kahraman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.