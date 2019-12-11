Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Afganistan, Yunanistan, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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