Enez'de Başkan Bostancı İle Yola Devam

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Millet Vekili Çiğdem Karaaslan, Edirne Millet Vekili Dr.Fatma Aksal, Edirne Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Merkez Belediye Başkan Adayı Avukat Koray Uymaz'da katıldı. 14.00'da başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe yaptı. Ardından,Edirne Merkez İl Belediye Başkan Adayı Av. Koray Uymaz, Ak Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve Ak Parti Çevre Şehir Ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşmaları yer aldı.

Ak Parti Edirne Millet Vekili Dr. Fatma Aksal yaptığı konuşma da ''Biz, hizmet yerelden başlar diyen bir partinin mensuplarıyız, çok işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

Ak Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "bir çok il ve ilçede daha altyapı sorunları çözülememişken, Ak Parti belediyeciliğinde bu sorunlar aşılmış, belediyelerimiz yeni projelerle öne çıkmaya başlamıştır." dedi.

Konuşmaların ardından ilçe ve beldelerin adayları açıklandı.

Ak Parti Enez belediye başkan adayı mevcut Başkan Ecz. Abdullah Bostancı oldu. Başkan Bostancı, "Enez'i seven, kendini seven, çevresini seven, komşusunu seven, Enez'in kalkınmasını, gelişmesini isteyen tüm Enez halkının desteğini bekliyorum. Bu güne kadar desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İpsala'da ilçesinde Mehmet Kerman, Meriç'te Nihat Yörük, Keşan'da Mustafa Helvacıoğlu, Havsa'da Aydın Balkan, , Lalapaşa'da İsmail Arslan,Süloğlu'da Saim Kulaklı ve Uzunköprü'de Azbiye Ataş belediye başkan adayı oldu. Belde belediye başkan adayları ise; Yenikarpuzlu'da Ufuk Atalay Beyendik'te Ferat Gülver, Esetçe'de Cemal Deniz, Kırcasalih'te Necmettin Parazil, Küplü'de Salih Derin, Subaşı'da Hasan Çatalkaya, ,Yenimuhacır Mustafa Türker oldu.