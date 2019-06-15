Enez'de, lastik botta 32 kaçak yakalandı
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:34 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 32 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, ilçe önlerinde denizde, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan
ve İran
uyruklu 13'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 32 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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