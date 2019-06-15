Son Dakika Haberleri: Enez'de, lastik botta 32 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Enez'de, lastik botta 32 kaçak yakalandı

2 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak yakalandı.

Enez'de, lastik botta 32 kaçak yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe önlerinde denizde, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 13'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 32 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:34 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'de, lastik botta 32 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]