Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı - Son Dakika

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı

17.10.2020 09:32
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı, System.String[]

KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.

KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz, ani hava sıcaklığı değişimlerinin mevsimsel gribi tetiklediğini, belirtilerinin de Covid-19'a çok benzediğini ifade ederek, "Çocuklarda ve erişkinlerde boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar görülebilir. Bunlar Covid-19 hastalığıyla karışabilir. Dolayısıyla hem koronavirüsten korunurken, mevsimsel gribal hastalıklardan da korunmak için maskemizi takmamız, sosyal mesafemizi korumamız, ellerimizi yıkamamız çok önemli" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz, kış aylarının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşlerin, mevsimsel gribi tetiklediğini söyledi. Mevsimsel gribe yakalanmamak için su tüketimi, beslenme, spor ve giyime çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, vatandaşların Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına en büyük desteği kendilerini hastalıklardan koruyarak verebileceklerini ifade etti.

'SEMPTOMLAR COVİD-19 İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR'Koronavirüs salgınında yaklaşık 7-8 ayın geride kaldığını ifade eden Dr. Yılmaz, zorlu sürecin devam ettiğini ve mevsimsel gribin koronavirüsle aynı semptomları gösterdiğini söyledi. Havaların soğuyacağı uyarısında bulunan Dr. Yılmaz, "Kış mevsimiyle beraber koronavirüs hastalığından hariç mevsimsel grip hastalıkları da artış gösterecek. Çocuklarda ve erişkinlerde buna bağlı olarak boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomları görülebilir. Bunlar Covid-19 hastalığıyla karışabilir. Dolayısıyla hem Covid-19'dan korunurken, mevsimsel gribal hastalıklardan da korunmak için maskemizi takmamız, sosyal mesafemizi korumamız, ellerimizi yıkamamız çok önemli. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi herhangi bir semptomunuz olduğunda doktorunuza veya hastaneye başvurmanız gerekiyor. Genel durumunuz hastaneye başvuracak durumda değilse 112'yi arayarak bilgi vermenizi öneriyoruz" diye konuştu.'YEME, İÇME VE GİYİME ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'Hem Covid-19 hastalığı hem de mevsimsel grip ve diğer gribal hastalıklar için herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Düzenli uyku, uyku kalitesinin yüksek olması, bedenin daha sağlıklı olmasına yardımcı olan düzenli spor, yediğimiz gıdaların taze olması ve mevsime uygun sebze, meyve tüketimi çok önemli. Özellikle portakal, muz ve mandalina gibi meyveler C vitamini açısından destek olacaktır. Havalar soğuyor ve Kütahya'da kışlar biraz sert geçiyor. Karasal iklim olduğu için gündüzleri sıcak, geceleri soğuk oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gidenler için çok soğuk bir hava oluyor. Bu sırada mümkünse kışa uygun kıyafetlerini giyip, gün içinde onları çıkarmalar daha uygun olur. Gün içinde terleyecekler diye kıyafetlerini kalın giyinmediklerinde aniden soğuğa maruz kalıyor. Bu durum mevsimsel gribin tetikleyicisi olabiliyor. Giyim kuşama da çok dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.'SAĞLIKLARINI KORUYARAK BİZE YARDIMCI OLSUNLAR'Dr. Yılmaz koronavirüsün yanı sıra mevsimsel gripten de insanların kendileri korumaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Covid-19 hastalığından dolayı hastanelerimizde genel olarak bir yoğunluk ve çalışma var. Belli bir iş yükü var, normal hastalarımızın da tanı ve tedavileri devam etmekte. Bununla birlikte kış mevsimdeki ekstradan gelecek Covid-19 dışı mevsimsel hastalıklardan dolayı belli bir yoğunluk oluşma hastalığı var. Vatandaşlarımız bu hastalıklara karşı kendilerini korurlarsa, hem kendi sağlıkları açısından iyi olur hem de sağlık çalışanları olarak bizlere yardımcı olurlar"


Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yılmaz'dan mevsimsel grip uyarısı - Son Dakika

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