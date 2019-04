Engel Tanımadı, Tek Parmağıyla 17 Kitap Yazdı

İzmir Kitap Fuarı'nın en dikkat çeken ismi Erdal Yalçın:

"Her gün karınca gibi bir sayfa yazıyorum. Yazmazsam ölürüm"

"Hayattan ilham alıyorum, hayat bir aynadır"

"Engellilerin yaşam standardını yükseltmek için milletvekili olmak istiyorum"

"Her şeyi annemin sayesinde öğrendim, kucağında taşıdı ve beni özel eğitime götürdü"



İZMİR - İzmir Kitap Fuarı kapılarını açarken, fuarda en dikkat çeken isim tek parmağıyla yazdığı 17 kitabı satışa sunan 44 yaşındaki Erdal Yalçın oldu. Kazancını öğrencilere burs olarak verdiğini belirten Yalçın, "Her gün karınca gibi bir sayfa yazıyorum. Yazmazsam ölürüm" dedi.

İzmir Kitap Fuarı 24'üncü kez kapılarını açtı. 6-14 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan kitap fuarına 457 yayınevi stant açarken, fuar boyunca 800 yazar İzmirli kitapseverlerle buluşacak.

İzmirlilerin akın ettiği İzmir Kitap Fuarı'nın en dikkat çeken ismi ise kendi yazdığı kitapları tekerlekli sandalyesiyle geldiği fuarda satan yüzde 98 engelli Erdal Yalçın oldu. Okula hiç gitmeyen, annesinin kucağında taşıyarak götürdüğü özel eğitimle birlikte öğrenimini dışarıdan tamamlayan Yalçın, üniversite ikinci sınıfta Bilgi Yönetimi bölümünü okuyor. Yazmaya 15 yaşında tek parmağıyla başlayan ve şimdiye dek 17 kitap yazan Erdal Yalçın, tek hayalinin ise engellilerin yaşam standardını yükseltmek için milletvekili olmak olduğunu söyledi.

"Her gün karınca gibi bir sayfa yazabiliyorum"

15 yaşından beri yazdığını ifade eden Erdal Yalçın, "Hiç okula gitmedim, şu an üniversite okuyorum. Her şeyi annemin sayesinde öğrendim, kucağında taşıdı ve beni özel eğitime götürdü. İlkokuldan liseye kadar hepsini dışarıdan bitirdim. 'İnsanlara nasıl faydalı olabilirim' diye düşündüğümde ancak kitap yazarak faydalı olabileceğimi düşündüm. 2004 yılından bu yana da kitap yazıyorum. Kitaplarımı satıyorum, 17 kitabım var. Elimle günde bir sayfa yazıyorum, karınca gibi. Bir kitabı 1-1,5 yılda bitiriyorum. Kitap yazmak benim için bir aşk, bir tutku. Yazmasam ölürüm" dedi.

Kazancını öğrencilere burs olarak veriyor

Kitaplarında hayata dair her türlü olguyu işleyebildiğini ifade eden Yalçın, öykü, roman, şiir türlerini ele alıyor. İnsanlara daha faydalı olmak, insanlık için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Erdal Yalçın, kitaplarından elde ettiği kazancından öğrencilere burs verdiğini de ekleyerek, "Daha çok faydalı olmak için burs veriyorum. Keşke her öğrencinin elinden tutsam ve okumayan kişi kalmasa. Hayatta her şeyden önemli" diye konuştu.

"Hayattan ilham alıyorum, hayat bir aynadır"

Kitaplarını yazarken hayattan ilham aldığını dile getiren Erdal Yalçın, "Hayat bir aynadır, insan nasıl bakarsa öyle görür. Ben bazen güzel bazen karamsar bazen öfkeli bakabiliyorum. Herkes gibi bakıyorum, benim kimseden farkım yok. Sadece mesleğim farklı ben de bir insanım. İnsanların insanlardan üstünlüğü yok diye düşünüyorum" dedi.

"Hayalim milletvekili olmak"

Engelliler için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Yalçın, "Hayalim milletvekili olmak. Engellilere daha çok faydalı olmak için milletvekili olmak istiyorum. Engellilerin yaşam standardını yükseltmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

