Engelli çiçek satıcısına otomobil çarptı

Hatay'da, kırmızı ışıklarda çiçek satan tekerlekli sandalyeli engelliye, otomobil çarptı. Kazada yaralanan engelli çiçek satıcısı hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalye yardımıyla kırmızı ışıklarda çiçek satan engelli Volkan U.'yu son anda fark eden 34 JC 447 plakalı otomobilin sürücüsü bir anda yavaşlayınca arkadan gelen 31 AHN 74 plakalı otomobil, 34 JC 447 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan 34 JC 447 plakalı otomobil, önünde bulunan tekerlekli sandalyeli Volkan U.'ya çarptı. Kazada yaralanan Volkan U., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



Kaza sonrası engelli Volkan U.'ya ait tekerlekli sandalye ve çiçeklerin çevrede oturan vatandaşlarca olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi. - HATAY