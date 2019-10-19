Engelli çiçekçi bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiçekçilik yapan engelli Mehmet Kiremitçi, dükkanının bir günlük cirosunu Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Kiremitçi, AA muhabirine, küresel güçlerin geçmişten bu yana Türkiye'yi bölmek için çalıştıklarını ve bu emellerine ulaşmak için de terör örgütlerini kullandıklarını söyledi.

Türkiye'nin kurulan tuzaklara karşı durduğunu ifade eden Kiremitçi, şöyle konuştu:

"Türkiye yıllardır terör örgütleriyle olan mücadelesini sürdürüyor. Yıllardır küresel güçler Türkiye'yi bölmek için bir maşa olan bu örgütleri kullanıyor. Çeşitli oyunlar kurdular. Her dönem ülkemizi bölmek, kaos çıkartmak için farklı farklı tuzaklar kurdular. Türkiye bu tuzakların hiçbirine düşmedi. Milletçe hep dik durduk, bir olduk, beraber olduk."

Kiremitçi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir günlük hasılatı olan beş yüz lirayı Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdığını belirterek, "Bu ülke için atalarımız, dedelerimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını ortaya koydu. Çocuklarımız yetim kaldı, atasız büyüdü, eşlerimiz dul kaldı ama bayrağımız asla yere düşmedi, düşmeyecek de buna asla izin vermeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı canı gönülden destekliyorum." diye konuştu.