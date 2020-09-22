Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor - Son Dakika

TOKYO Olimpiyatları'na hazırlanan Türk ve Ukraynalı Paralimpik Milli Takım sporcuları, Mersin'in Erdemli ilçesindeki poligonda kampa girdi. Havalı ve ateşli silahlar dalında Türkiye'yi temsil edecek bedensel engelli Suzan (45) ile Hakan Çelik (50) çifti, altın madalya için hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Türk ve Ukrayna Paralimpik Milli Takım sporcuları, Erdemli Atıcılık Poligonu'nda hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcuları Suzan ve Hakan Çelik çifti de sporla aşkın buluşmasının, başarıya giden yol olduğunu ifade ederek, Türkiye'yi başarıyla temsil edebilmek için çalışıyor.