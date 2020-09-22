Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor - Son Dakika

Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

TOKYO Olimpiyatları'na hazırlanan Türk ve Ukraynalı Paralimpik Milli Takım sporcuları, Mersin'in Erdemli ilçesindeki poligonda kampa girdi.

Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor, System.String[]

TOKYO Olimpiyatları'na hazırlanan Türk ve Ukraynalı Paralimpik Milli Takım sporcuları, Mersin'in Erdemli ilçesindeki poligonda kampa girdi. Havalı ve ateşli silahlar dalında Türkiye'yi temsil edecek bedensel engelli Suzan (45) ile Hakan Çelik (50) çifti, altın madalya için hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Türk ve Ukrayna Paralimpik Milli Takım sporcuları, Erdemli Atıcılık Poligonu'nda hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcuları Suzan ve Hakan Çelik çifti de sporla aşkın buluşmasının, başarıya giden yol olduğunu ifade ederek, Türkiye'yi başarıyla temsil edebilmek için çalışıyor.

12 YILDIR ANTRENMAN VE ŞAMPİYONALARA EŞİYLE KATILIYORParalimpik sporcu Suzan Çelik, eşiyle 2008 yılında Türkiye Şampiyonası'nda tanışıp, evlendiklerini belirterek, "Eşimle 12 yıldır antrenmanlara, şampiyonalara hep birlikte gidiyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İkimiz de atıcılık sporunu çok seviyoruz. Bedensel engelli olmak hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Eşimle birlikte Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandırabilmek için çalışıyoruz" dedi.'EVDE VE KAMPTA BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLUYUZ'Eşiyle birlikte aynı kampta olimpiyatlara hazırlanan paralimpik sporcu Hakan Çelik ise geldiği aşamada en büyük payın eşi Suzan Çelik'e ait olduğunu ifade ederek, "Evliliğimiz boyunca bu sporu birlikte yapıyoruz. Evde ve kampta birlikte olmak bizi mutlu ediyor. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'na birlikte gidip, madalyalar ile döneriz" diye konuştu.Paralimpik Türk Milli Takım Sporcusu Ayşegül Pehlivanlar da uzun bir aradan sonra antrenmanlara başlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.'SEVGİ VE SPORUN OLDUĞU YERDE BAŞARI GELECEKTİR'Kampa gelip, sporculara tatlı ikramında bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Paralimpik Atıcılık Türk Milli Takımı'nın 8 sporcu, Paralimpik Atıcılık Ukrayna Milli Takımı'nın 11 sporcu, Jandarma Atıcılık Milli Takımı'nın da 16 sporcu ile şampiyonalara hazırlanmak için Erdemli'de kampa girdiklerini söyledi. Demir, tüm sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Engelli bir çiftimizin birlikte spor yaptığını ve olimpiyatlara hazırlandıklarına şahit olduk. Sevgi ve sporun birleştiği yerde başarının geleceğini gösteren önemli bir örnek teşkil eden çiftimizi tebrik ediyorum. Sporcularımız burada çok güzel antrenman yapıyor. İnşallah başarıları ile bizleri gururlandırırlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor - Son Dakika

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