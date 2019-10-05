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Engelli dalış sporcusu Mustafa Beyaz'dan dünya rekoru

55 dakika önce

- Engelli dalış sporcusu Mustafa Beyaz'dan dünya rekoruANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda engelli serbest dalış sporcusu Mustafa Beyaz dünya rekoru kırdı.

- Engelli dalış sporcusu Mustafa Beyaz'dan dünya rekoru

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda engelli serbest dalış sporcusu Mustafa Beyaz dünya rekoru kırdı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen yarışlarda engelli serbest dalış sporcusu Mustafa Beyaz, İp Destekli Sabit Ağırlık disiplininde 1.15 dakika 28 metre derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Yarışın ardından konuşan Beyaz, "Bugünkü müsabakada performansımı gerçekleştireceğim sırada büyük bir fırtına koptu. Acaba dalabilir miyim diye düşünürken, kesinlikle hedefimi gerçekleştirmeyi düşündüm. Fırtınaya rağmen caymadım ve hedefime ulaştım. Performansımı gerçekleştirerek, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası İp Destekli Sabit Ağırlıkta rekor elde ettim. Çok mutluyum. Diğer engelli arkadaşlara da suyun altındaki özgürlüğü tatmalarını tavsiye ediyorum" diye belirtti.

"Engeller sadece zihnimizde"

Buraya gelmekteki asıl amacından bahseden Beyaz, "Engelli olmayan sporcu arkadaşlarla kendimi mukayese edebilmek için bunun bir başlangıç olmasını istedim. Diğer arkadaşların yaptığı skorlara ulaştım, önümdeki yolu çizmiş oldum. Önümüzdeki yıllarda engelli olmayan sporcuların skorlarına yaklaşıp daha güzel skorlar elde ederek, engellerin sadece zihnimizin içinde olduğunu insanlara göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Engelli dalış sporcusu Mustafa Beyaz'dan dünya rekoru

Kaş Belediyesi, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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