Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi

BOLU'da, zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü (30) işkence edip, boğazını keserek öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltacıoğlu (50) ve Ömer Şancı (34), yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra yeniden olay yerine giden 3 kişi, Gümüş'e ait cesedi gömdü. Çakır, Baltacıoğlu ve Şancı polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında 2017 yılının Mayıs ayında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6'şar yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, maktulün özürlülük oranı ve sanıklardan Ömer Şancı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti nedeniyle bozmuştu.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Çakır, Ömür Baltacıoğlu ve Ömer Şancı katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul Erhan Gümüş'ün engelli olduğuna dair belge dosyaya eklendi. Ömer Şancı'nın da cezai ehliyetinin olduğu yönündeki evrak da dava dosyasına konuldu.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİLER

Son sözleri sorulan sanıklardan Ömür Baltacıoğlu, suçlamaları reddederek, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Tehdit altında bu suçu işlediğini kabul etmiştim ama kesinlikle bu suçu işlemedik. Sağ kolum yüzde 70 sakat elimi bile kullanamıyorum. Bu işi Ömer yaptı. Kanser oldum bu nedenle. Beraatimi talep ederim" dedi.

Gökhan Çakır ise, "Ben bu suçu işleseydim zaten kabul ederdim. Diğer sanıklar işledikleri eylemi bana anlattılar. Ben de polise anlattım. Hiçbir suçum olmadığı halde cezaevindeyim" diye konuştu.

Ömer Sancı ise, "Bu olayda benim hiçbir eylemim yoktur. Diğer sanıklar maktulü önce dövüp sonra boğazını kestiler. Ben olaya ilişkin video kaydı yaptım. Fotoğraflar çektim. Savcılığa verecekken tehdit edildiği için sildim. Gökhan Çakır kayıtları sildi. Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR

Sanıklarının son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda, 3 sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'Cebir, Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan Gökhan Çakır hakkında, olayın ardından kendisini sorgulayan bir polis memuruna iftira attığı gerekçesiyle 'İftira' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.