Engelli gencin sinema hayali gerçek oldu

Malatya'da doğuştan serebral palsi hastası Alperen Arslan'ın sinemaya gitme hayali Battalgazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavi gören 23 yaşındaki serebral palsi hastası Alperen'in sinemaya gitme hayalini öğrenen yetkililer harekete geçti.

Hastalığı nedeniyle vücudunda ağır düzeyde hareket kaybı bulunan Arslan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in desteğiyle merkez yetkilileri tarafından sinemaya götürüldü.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu ve kurum personeliyle film izleyen Arslan, hayalinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Serdar Gündoğdu, merkez olarak öğrenci ve hastalara büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Alperen de bunlardan sadece birisi. Öğrencilerimizin bazı hayallerini kurum olarak gerçekleştirmek için kolları sıvadığımızda Alperen'in en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrendik. Fiziksel bir hastanın yürümek ve koşmaktan önce en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenince bunu gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri yaptık ve Alperen'i hayallerine kavuşturduk. Bu, onun için büyük bir hayaldi. Bu hayalini gerçekleştirmek için Alperen'i sinemaya getirdik. Alperen'in mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyoruz."

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşayan Alperen Arslan ise yetkililere teşekkür etti.