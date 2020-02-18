Engelli gençlerin doğum günü sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli gençlerin doğum günü sevinci - Son Dakika

Engelli gençlerin doğum günü sevinci

6 saat önce

Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, burada eğitim gören engelli gençlerin doğum günlerini kutladı.

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Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, burada eğitim gören engelli gençlerin doğum günlerini kutladı. Ayrıca yatağa bağımlı engelli Fatih Cengiz'i de evinde ziyaret eden Aydıner, Fatih'in doğum gününü kutlayarak ona moral verdi.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Burada eğitim gören engelli gençlerin doğum günlerini kutlayan Başkan Aydıner, "Engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı, sosyal aktivitelerde bulunduğu ve keyifle vakit geçirdiği Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'miz önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Burada sevgi paylaşılıyor ve paylaşıldıkça da büyüyor" dedi.


Yatağa bağımlı gence moral verdiler


Öte yandan, Başkan Aydıner ve Kaymakam Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi'nin destek verdiği yatağa bağımlı engelli genç Fatih Cengiz'i evinde ziyaret etti. Pasta keserek Fatih Cengiz'in doğum gününü kutlayan Aydıner ve Şenel, Fatih'e moral verdi.


15 kişilik ekip hizmet veriyor


Engelli bireylerin eğitim aldığı ve sosyal aktivitelerde bulunduğu Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nde toplam 15 kişilik bir ekip ile 13 yaş üstündeki engellilere hizmet veriliyor. 2 katlı merkezde idari odaların yanında 2 etkinlik sınıfı, 2 dinlenme odası, birer tane de sosyal servis ve bireysel görüşme odası yer alıyor. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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