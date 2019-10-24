Son Dakika Haberleri: Engelli kadın yaşadıklarını kitaplaştırdı
Son Dakika Güncel Engelli kadın yaşadıklarını kitaplaştırdı

Engelli kadın yaşadıklarını kitaplaştırdı

55 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan engelli kadın Özen Karaçakır, yaşadıklarını "Umuda Özen" isimli kitapta topladı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan engelli kadın Özen Karaçakır, yaşadıklarını "Umuda Özen" isimli kitapta topladı.

Bebekliğinde geçirdiği sarılık nedeniyle serebral palsi hastası olan 34 yaşındaki Özen Karaçakır, kitabı için imza günü düzenledi.

Yenişehir'de faaliyet gösteren Özel Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen imza gününe, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Baki Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışan Karaçakır, kitabı "Umutların gölgesinde huzuru arayan kız" sloganı ile yazdığı söyledi.

Oldukça mutlu olduğunu ifade eden yazar Karaçakır, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün kendimi çok farklı hissediyorum. Küçüklüğümden beri yazıyorum, yazmak benim için konuşmaktan daha kolay. Duygularımı yazarak daha iyi ifade ediyorum." dedi.

Anne Neziha Karaçakır ise, "Bugünü kızıma yaşattığım için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Kızım 34 yaşında. Kitabın içinde hayatı ve yaşadıkları var. Yıllardır yazıyor, en son toparladı ve kitap yapmaya karar verdi. Şimdiden ikinci kitabını yazmaya başladı. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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