Engelli kardeşleri için yol yapılıyor - Son Dakika

Engelli kardeşleri için yol yapılıyor

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bedensel ve zihinsel engelli çocukların ailelerinin talep ettiği yol için ekiplere talimat vererek çalışma başlattı. Balak ailesinin yaşadığı yol çilesi, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatı ile son buldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükçaylı kırsal Mahallesi Gellegoç küme evlerinde ulaşım sıkıntısı yaşayan Balak ailesi, çocuklarını sağlık kuruluşlarına ulaştırmakta güçlük çektiği yol ile ilgili sorunlarını Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya bildirdi. Balak ailesinin sorunlarını yerinde dinleyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ekiplere talimat vererek bölgede çalışma başlattı. Seferber olan Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye yaklaşık 75 kilometre uzaktaki bölgede 10 gündür çalışma sürdürüyor.

Balak ailesini ikametinde ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Übeyt Kurt, Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin, Meclis Üyeleri Hüseyin Ekim, Ahmet Ergin ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran devam eden çalışmalar hakkında aileye bilgi verdi.

Başlatılan yol çalışmalarından dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür eden Ali Balak, "İki bedensel engelli çocuğum var. Hastaneye veya rehabilitasyon merkezine gitmekte güçlük çekiyorduk. Yaşadığımız yol sorununu Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya bildirdik. Çok geçmeden bölgede yol çalışmaları başlatıldı. Başta Ceylanpınar Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya ve ekibinde yer alan belediye başkan yardımcılarına ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Übeyt Kurt, "Büyükçaylı kırsal Mahallemize bağlı Gellegoç küme evlerinde yaşayan Ali Balak, kardeşimizin talebi üzerine Gellegoç ile Sepetli arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde incelemek için bulunmaktayız. Ali Balak adlı vatandaşımızın 2 çocuğunun zihinsel ve bedensel engelli olması münasebetiyle belediyemize müracaatları oldu. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'nun talimatıyla bölgede yol çalışmaları başladı. Ben bu vesileyle burada emeği geçen tüm teknik elemanlar başta olmak üzere destek hizmetleri başkan yardımcımıza, fen işleri müdürümüze, burada görev yapan çalışan personelimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'nun talimatıyla Allah'ın izniyle en kısa zamanda bu yol bitecek. Kırsalda ikamet eden tüm küme evleri mahallelerimizin yol, su sorunu kalmayacak" dedi.

Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran ise, "Belediyemize 2 engelli çocukları olan Ali Balak vatandaşımızın hem büyükşehir belediye encümenimizce şu anki Belediye Başkan Vekilimiz Übeyt Kurt'un aracılığıyla Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'nun onayları üzerine burada 2 engelli çocuğun yaşadıkları ulaşım sorunlarını kaldırmak adına devam eden 10 günlük çalışmamız var. Toplamda bugüne kadar yaklaşıp 30 kilometre yakın bir kırsal yol çalışmalarımız oldu. Bununla birlikte bugünkü bu engellilerimiz için yaklaşık 10 gündür devam eden alanımız ise yaklaşık 6 kilometredir. Burada mesafenin azalması da söz konusu, Viranşehir ilçemiz ile birleştirilmiş bir alan oluyor. Burası bu konuda bugün kendileri de zaten memnuniyetlerini belirttiler. Hedefimiz tüm kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmek hem belediye başkanımız bunu önemsiyor bizde ekip olarak kendisini destekliyoruz" diye konuştu.

Kırsal alanda yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarda 6 kilometre stabilize yol çalışmaları tamamladı. Kısa zaman içerisinde yolun tamamını tamamlamayı hedefleyen ekipler, canla başla çalışmalarını sürdürüyor.