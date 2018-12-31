Antalya
'da hayatlarında hiç kar görmeyen engelli öğrenciler, suni kar ile eğlendi. Kepez Belediyesi
Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar
Kültür Merkezi'nde 60 engelli birey ve ailelerine yönelik "2018'e veda partisi" düzenlendi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, yeni yılın iyilik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. Özel insanlarla birlikte olmaya, onlar için hayatı daha da kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tütüncü, "Gönüller bir olunca hayat kolaylaşıyor. El ele verdiğimiz zaman hayat daha güzel." dedi.
Yeni yıl pastasını kesen özel öğrenciler, Kepez Belediyesi Müzik Grubu'nun canlı performansı ile keyifli saatler geçirdi.
Hayatlarında kar görmeyen öğrenciler için bahçede suni kar yapıldı. Kar
ile gönüllerince eğlenen öğrenciler, 2018'e beyazlar içinde veda etti.