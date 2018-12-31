Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrenciler Suni Kar ile Eğlendi

Engelli Öğrenciler Suni Kar ile Eğlendi

1 saat önce

Antalya'da hayatlarında hiç kar görmeyen engelli öğrenciler, suni kar ile eğlendi.

Engelli Öğrenciler Suni Kar ile Eğlendi, System.String[]
Antalya'da hayatlarında hiç kar görmeyen engelli öğrenciler, suni kar ile eğlendi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde 60 engelli birey ve ailelerine yönelik "2018'e veda partisi" düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yılın iyilik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. Özel insanlarla birlikte olmaya, onlar için hayatı daha da kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tütüncü, "Gönüller bir olunca hayat kolaylaşıyor. El ele verdiğimiz zaman hayat daha güzel." dedi.

Yeni yıl pastasını kesen özel öğrenciler, Kepez Belediyesi Müzik Grubu'nun canlı performansı ile keyifli saatler geçirdi.

Hayatlarında kar görmeyen öğrenciler için bahçede suni kar yapıldı. Kar ile gönüllerince eğlenen öğrenciler, 2018'e beyazlar içinde veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:19 Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Kar, Eğitim
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