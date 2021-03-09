Engelli vatandaşa otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Engelli vatandaşa otomobil çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, aniden yola fırladığı ileri sürülen zihinsel engelli şahsa otomobil çarptı.

Adıyaman'da, aniden yola fırladığı ileri sürülen zihinsel engelli şahsa otomobil çarptı. Yaralanan engelli şahıs, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Hastane Camii yakınlarında aniden yola fırladığı ileri sürülen zihinsel engelli Abdullah Çiçek'e, Mustafa D. idaresindeki 15 DV 344 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Abdullah Çiçek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çiçek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobili yoldan çektirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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