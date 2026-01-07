Engellilik Engel Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Engellilik Engel Değil

Engellilik Engel Değil
07.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelli Şeref Yalçın, 25 yıldır hastanede santral sorumlusu olarak başarıyla çalışıyor.

ANKARA'da doğuştan görme engelli Şeref Yalçın (62), 25 yıldır Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral sorumlusu olarak çağrılara cevap veriyor, santral kurulumu, hat arızaları, telefon bağlantıları gibi teknik bilgi ve dikkat gerektiren işleri yardım almadan yürütüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şeref Yalçın, 25 yıldır Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral sorumlusu olarak çalışıyor. Gelen çağrıları cevaplayan Yalçın, telefon santral kurulumları, hat arızaları, telefon bağlantıları ve çağrı merkezi sistemleri gibi yüksek teknik bilgi ve dikkat gerektiren işleri yardım almadan yapıyor. Aynı zamanda hastanenin engelliler komisyonu başkanı olan Yalçın, hastaneye başvuran engellilerin sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyor. Aynı hastanede veri giriş sorumlusu olarak çalışan oğlu Alperen Yalçın ile de mesai arkadaşlığı yapan Şeref Yalçın, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında DHA'ya konuştu.

'MAZERETİMİ ÖNÜME ENGEL KOYMUYORUM'

Şeref Yalçın, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İşletme ve Pazarlama Bölümünü okuduğunu, 2001 yılında Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladığını söyleyerek, "Ben mazeretimi, engelimi önüme engel koymuyorum. Elimden geldiği kadar kurumuma, devletime ve milletime faydalı olmaya çalışıyorum. Sadece telefona bakmıyorum. Bana yetki verdiler, ben müdahale ediyorum bir sorun olduğunda. Çoğu işler gözle yapılacak işler. Tabii gözle yapılacak işlerde de destek alıyorum. Mesela kabloların renklerini soruyorum, yanımda refakatçim oluyor. Arızalara, kablo kopması gibi durumlara müdahale ediyoruz. Çoğu işi kendi başıma çözüyorum. Bazen arızayı anlatırken telefonda iletişime geçtiğim insanlar anlamıyor beni. 'Şöyle bir arıza var' diyorum. 'Beyefendi bakar mısın' diyor. 'Ya ben görmüyorum' diyorum" dedi.

'GÖRME HARİÇ HER İŞİ YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM'

Yalçın, önyargıların da olduğunu belirterek, "Bir arkadaşımız 'senden başka bu işi yapacak kimse yok mu' demişti, üzülmüştüm. Bazen firmaların çözemediği sorunları ben çözüyorum. Görme engelli olmak bana sevgiyi ve yaşama azmini öğretti. Kendi başıma yaşamayı öğretti. Oğlumla da aynı hastanedeyiz, bazen ondan da destek alıyorum. Keşke her gün engellilerin olsa, her gün bizim sıkıntılarımızı dile getirsek, her gün bizim sorunlarımız çözülse. Hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin. Her zaman azminizi, yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Bizim için en önemli şey azim. Başarının yarısı azimdir. Umutsuz olmak bize yakışmaz. Biz mecburen yaşamak zorundayız. Bu toplumun parçasıyız, üretmek zorundayız. Engelim beni durduramadı. Bizim dezavantajımız nedir? Engelli olmak, her işte çalışamamak. Ama ben öyle görmüyorum. İstediğimiz zaman her işi de yapacağımıza, yani görme hariç her işi yapabileceğimize inanıyorum. Biz bu toplumda varız, her zaman olacağız. Kendimizi soyutlamayalım. Üstlendiğimiz görevimizi de mazeretimizi öne sürerek 'ben bu işi yapamam' demeyelim" diye konuştu.

'BABAM BİZİM GURURUMUZ'

Şeref Yalçın'ın oğlu Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş sorumlusu olarak çalışan Alperen Yalçın da babasını engelli olarak görmediğini belirterek, "Babam bizim gururumuz. Onu engelli olarak görmüyoruz. Yol gösteren babamızdı, hep onun sayesinde bir yerlere geldik. Gören insanlardan daha başarılı bir şekilde yaşıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Engellilik Engel Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
10:13
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor Tarihi soygundan çete çıktı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
09:29
Kuyumcularda nakit devri bitiyor İşte yeni sistemin detayları
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:01:21. #7.11#
SON DAKİKA: Engellilik Engel Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.