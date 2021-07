Engelsiz Yaşam Köyü'nde ilk adımlarını attılar - Son Dakika

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, özel ihtiyacı olan çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Engelsiz Yaşam Köyü'nü kısa sürede kente kazandırdıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Down sendromlu Ege'den sonra Rabia da ilk adımlarını burada attı. 2 senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana 'En memnun olduğun iş nedir?' diye sorarsanız, çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir derim" dedi.

İzmir Konak Belediyesi'nin Tepecik bölgesinde kurduğu, özel çocuklara ücretsiz hizmet sunan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde, engelleri kaldıran bir öykü daha yazıldı. 3 yaşındaki down sendromlu Ege'den sonra 2 yaşındaki Rabia'nın ilk adımlarını Engelsiz Yaşam Köyü'nde attığı belirtildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez verdiği talimat ile kurulan Engelsiz Yaşam Köyü'nde mucizelerin gerçeğe dönüştüğü kaydedildi.

'BURASI CIVIL CIVIL BİR ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ HALİNE GELDİ'

On bir dönümlük arazi üzerinde kurulu olan, ilk etapta yaklaşık 400 kişilik kapasite ile hizmete başlayan, Minikler Konağı ve akşam bakım hizmeti ile sosyal yaşama artı bir destek sunan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nün Otizm Festivali ile hem farkındalık yarattığını hem de geleceğe dair umut olduğunu ifade eden Batur şu ifadeleri kullandı:

"Burada, çocuklarımızın gelişimini izlemek bir belediye başkanına en fazla mutluluk veren hizmetlerden bir tanesi. Onlar için ahşap evler, kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat sınıfları yaptık. Meyve bahçeleri ve hayvan barınakları da olacak. Burası cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline geldi. Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesi de Engelsiz Yaşam Köyümüz oldu. Bu iş, büyük emek isteyen bir iş. Bireysel olarak eğitim demek, birebir, sabırla, çocuklarımızın hayata bağlanması demek. Engelsiz Yaşam Köyü hizmetimizden, ben o kadar mutluyum ki... İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana 'En memnun olduğun iş nedir?' diye sorarsanız, çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir. Minik Ege'miz buraya geldiğinde yürüyemiyordu. Burada bireysel eğitim ile kısa zamanda yürümeyi öğrendi. Rabia'mız da burada adım adım hayata karışıyor, her gün daha mutlu bir çocuk olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor."

EGE, İLK ADIMLARINI ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ'NDE ATTI

Engelsiz Yaşam Köyü'nde ilk adımlarını atan Ege'nin hikayesine dair yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hayata özel bir çocuk olarak gözlerini açan Down Sendromlu Ege'nin hayatı, Konak Belediyesi'nin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı'yla (EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü'nde değişti. Annesinin, on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyü'ne getirdiği Ege yürüyemiyor hatta emekleyemiyor, kalçasının üzerine oturarak ve kendisini öne doğru çekmeye çalışarak hareket ediyordu. Down Sendromlu bireylerin kas tonuslarının yumuşak ve eklemlerinin de gevşek olması nedeniyle, Ege'nin emeklemesi de yürümesi de gecikmişti. Engelsiz Yaşam Köyü'nde bireysel eğitim alan ve fizyoterapi gören Ege, önce emeklemeyi sonra da yürümeyi öğrendi."

'RABİA İLK GELDİĞİNDE İNSANLARLA İLETİŞİM KURAMIYORDU'

Minik Rabia'nın Engelsiz Yaşam Köyü'ne ilk geldiğinde tek başına yürüyemediğinin ifade edildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Hayata gözlerini down sendromlu olarak açan özel çocuklardan biri olan 2 yaşındaki Rabia da Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde ikinci ayını geride bıraktı. İlk geldiğinde tek başına yürümekte zorluk çeken, oyunlara katılmak istemeyen ve insanlarla iletişimi oldukça kısıtlı olan Rabia, bireysel özel eğitim ve fizyoterapi sayesinde tek başına yürüyebilen ve diğer insanlarla iletişimi oldukça kuvvetli olan mutlu bir çocuk haline geldi. Engelsiz Yaşam Köyü'nde fizyoterapi ve eğitime başladığında destekle yürüyebilen Rabia'nın kısa bir sürede koşan, oynayan bir çocuk olduğunu görmek Başkan Batur ile merkezi ziyaret eden konukları da duygulandırdı. İki ay öncesinde iletişim kurmakta zorlanan Rabia'nın çevresindekilere gülücükler dağıtması, söylenen güzel sözlere alkışlarla karşılık vermesi ise Engelsiz Yaşam Köyü'nde yaşanan mucizeyi bir kez daha gözler önüne serdi."