Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı - Son Dakika
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Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı

19.02.2023 11:11

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından güvenlik güçleri bölgede yağma ve hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilerek yakalandı.

Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini arttıran güvenlik güçleri havadan da taramalar yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

ENKAZDAN ÇALDIKLARINI ARACA KOYDULAR

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Şükrü Gökgöz: Tb2 Bayraklarla değil de siha ile tarama yapacaksın. Yakalamakla uğraşmayacaksın aslında Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
500
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep, İslahiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı - Son Dakika
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