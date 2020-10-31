İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama

31.10.2020 02:02

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşan Buse Hasdemir, 9,5 saatin ardından kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşan Buse Hasdemir, 9,5 saatin ardından kurtarıldı. Hasdemir, İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılırken, babası ise kızının haberini arkadaşlarından aldığını söyledi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla enkaz altındaki Buse ile konuşarak onu kurtaracaklarını belirtmişti. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi.

"Senin kızın da göçük altında, dediler"

Buse Hasdemir'in babası Mehmet Kemal Hasdemir, hastane bahçesinde açıklama yaptı. Kızının enkaz altında kaldığını arkadaşlarından duyduğunu belirten Hasdemir, "Ben Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. Deprem olduktan bir süre sonra arkadaşlarım haber verdi, kızımın Kızılay Mahallesi'ndeki enkazın altında olduğunu. Ali diye bir arkadaşım aradı beni ve 'Senin kızın da göçük altında' dedi. Ondan sonra oraya geçebilmek için araç aradım ve bir arkadaşım beni oraya bıraktı" dedi.

Bölgedeki enkazları aramışlar

Depremde yıkılan binalarda kızı Buse'yi aradığını söyleyen baba Hasdemir, "Şaşırdım ilk duyduğumda. Bütün enkazları aradık bölgede ve en sonunda Buse'nin olduğu yere gittik. Bir an önce kavuşmak istedim kızıma. Kızımın dayısının numarasını bulduk ve onunla irtibata geçtik. Ben daha kendisini görmedim. 5 dakikalığına en yakını olduğum için göstereceklermiş. Kızım Bakan Pakdemirli ile konuşmuş. Onu da arkadaşlarım söyledi bana. Durumu şu anda iyi tahlil yapıyorlar." açıklamasında bulundu. - İZMİR

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama

Bekir Pakdemirli, kızım dizisi, Göçük, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Buse'nin babasından açıklama - Son Dakika


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