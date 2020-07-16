Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2) - Son Dakika

Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2)

'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı.

'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı. Yazdığı kitaplarda ABD'nin Rusya'ya karşı Afganistan'da El Kaide ve benzeri cihatçı yapıları desteklemesini eleştirdiğini, CIA ajanı olsaydı bunları dile getirmesinin mümkün olmayacağını iddia etti. 1980 sonrası MİT içinde yer almamasının nedenlerini de anlatan Altaylı, ilişkileri nedeniyle birçok uluslararası sorunda dönemin siyasetçilerinin kendisinden yardım istediğini de dile getirdi. Mahkeme heyeti, savunma ve çapraz sorgunun geç saatlere kadar sürecek olması nedeniyle Altaylı'nın savunmasına ara vererek, sanık ve avukatlarının taleplerine geçti. Mahkeme başkanı, savunmasına sonraki duruşma devam edileceğini belirterek Altaylı'ya tahliye yönünde bir diyeceği olup olmadığını sordu. Altaylı da "Benim suçum yok, beni bırakın, ne soracaksanız da yanıtlamaya hazırım" dedi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
HEYETİN REDDİ TALEBİ

Sanık Metin Can Yılmaz ise mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle ayrı ayrı başkan ve üyelerin reddini talep etti. Sanık Yılmaz, "Tarafsız olmadığını düşündüğüm heyetten tahliye talebinde de bulunmuyorum" dedi. Sanık Mehmet Barıner de yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi. Sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'ın heyetin reddi talebini, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar veren heyet, sanık Chamatzoglou'nun duruşmadan vareste tutulmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.


Enver Altaylı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:06:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]