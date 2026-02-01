Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi - Son Dakika
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Epstein dosyalarında Modi\'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
01.02.2026 10:34
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ismi de yer aldı. 9 Temmuz 2017 tarihli belgede "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi" ifadeleri öne çıkarken, Hindistan yönetiminden de bu iddialara yanıt gecikmedi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi dikkati çekti.

"İSRAİL'DE DANS EDİP ŞARKI SÖYLEDİ"

Modi'nin isminin geçtiği 9 Temmuz 2017 tarihli belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı." ifadeleri öne çıktı.

HİNDİSTAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Öte yandan NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan, Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e yaptığı resmi ziyarete yönelik ifadelerin "hüküm giymiş bir suçlunun değersiz düşüncelerinden ibaret" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

İLK ZİYARET OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret, Hindistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'de başlamasının ardından Hindistan Başbakanı'nın yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi - Son Dakika

  Erhan Erhan:
    Dosyanın doğru olduğunu düşünüyorum.
SON DAKİKA: Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi - Son Dakika
