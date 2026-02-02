Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma\'nın ismi de yer aldı

ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklu bulunurken hapishanede ölen Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan belgelerde, eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın isminin geçmesi dikkat çekti. Zuma'nın Epstein ile 2010'da bir akşam yemeği paylaştığı iddia ediliyor. Zuma Vakfı ise bu iddiaları reddetti.

EPSTEIN BELGELERİNDE ESKİ GÜNEY AFRİKA LİDERİNİN DE İSMİ VAR

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Zuma'nın ismi de dikkati çekti.

RESMİ ZİYARETTE EPSTEIN İLE BULUŞMUŞ

Belgelerde yer alan e-posta yazışmalarında, Zuma'nın 2010'da İngiltere'ye yaptığı resmi devlet ziyareti sırasında Jeffrey Epstein ile bir akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi. Epstein'in yakın çevresinden Mark Lloyd tarafından gönderilen ve 5 Mart 2010 tarihini taşıyan bir e-postada, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma için yarın akşam Ritz Oteli'nde küçük bir akşam yemeği organize etmem istendi." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Jeffrey Epstein

Söz konusu yazışmalarda, yemeğe "ortama cazibe katması" amacıyla Rus bir modelin de davet edilmesinin önerildiği ve Epstein'in bu organizasyonla bizzat ilgilendiği öne sürüldü.

JACOB ZUMA VAKFI İDDİALARI REDDETTİ

Jacob Zuma Vakfı Sözcüsü Mzwanele Manyi, yaptığı basın açıklamasında, Zuma'nın Epstein veya faaliyetleriyle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları "temelsiz" ve "karalama kampanyası" olarak nitelendirerek reddetti.

Manyi, Zuma'nın isminin belgelerde geçmesinin herhangi bir suç işlendiği anlamına gelmediğini belirterek, "Zuma'yı, üçüncü bir şahsın işlediği alakasız suçlarla ilişkilendirerek karalama girişimi etik dışı, sorumsuz ve entelektüel dürüstlükten uzak bir davranıştır. Jacob Zuma Vakfı, araştırmacı gazetecilik kılıfına bürünmüş spekülatif anlatı oluşturma faaliyetlerine katılmayacaktır." dedi.

Jacob Zuma

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.