"Er meydanı" Kumluca güreşleriyle açılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerin, 15-16 Mayıs'ta Kumluca'da düzenlenecek güreşlerle tekrar başlayacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Encümen Toplantısı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Böcek'in yanı sıra Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, birliğe üye belediyelerin başkanları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in katıldığı toplantıda, er meydanının 15-16 Mayısta Kumluca Güreşleri ile açılması kararı çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel Yılmaz, Böcek'e güreşe desteklerinden teşekkür etti. 2020'de salgın nedeniyle yapılamayan yağlı güreşlerin, bu yıl 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri ile başlayacağını kaydetti.

Yılmaz'ın "Buraya gelmeden önce ilgili bakanlıklarla da görüşmeler yaptık. 15-16 Mayıs'ta, bayramdan hemen sonra Kumluca güreşleriyle er meydanımızı açıyoruz. Pandemi önlemlerini alarak hasretle beklediğimiz güreşlerimizi yapacağız." sözlerine yer verildi.

Böcek ise, er meydanının Kumluca güreşleriyle açılacak olmasından mutluluk duyduğu belirterek, "Çok güzel bir günü yaşıyoruz. Güreşlerimiz başlıyor. Sosyal mesafeyi koruyarak, yasa yönetmelik içerisinde, bakanlarımızın da izniyle elimizden geleni yapacağız. Sağlığımız önemli. Bütün vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Ata sporumuzu kurallara dikkat ederek, aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.