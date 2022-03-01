Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler - Son Dakika
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Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler

01.03.2022 11:02
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler

Erasmus için Türkiye'ye gelen öğrenciler, ilk defa Türk mutfağıyla tanıştıklarını söyledi.

Erasmus için Türkiye'ye gelen öğrenciler, ilk defa Türk mutfağıyla tanıştıklarını söyledi. İmalathanede ustasından baklava yapmayı öğrenen öğrenciler, kendi baklavalarını yapma ve yeni farklı lezzetle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Romanya'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, baklava yapma dersi aldı. Aşamaları, imalathanede birebir ustasından öğrenen öğrenciler; hamur açma, kesme, fıstık serpme, tereyağı dökme ve baklavayı fırına vermeye kadar her aşamayı tek tek elleriyle gerçekleştirdi. Baklava yapmanın el sanatı olduğunu öğrencilere anlatan Usta Nadir Güllü, her ülkenin mutfak kültürünü koruması için çalışmalar yapması gerektiğini ve geçmişten gelen usullerin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Baklava yeme usulünü de öğrenen öğrenciler, yaptıkları baklavaları yiyerek Türk mutfağının tadına vardı.

"BAKLAVA YAPMAK İÇİN BÜYÜK EMEK VERMEK GEREK"

Çek Cumhuriyeti'nden iki hafta önce Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Katerina Schusterova, Beykent Üniversitesi'ne 2 hafta önce İşletme okumak için geldi. İlk geldiğinde kültür şoku yaşadığını belirten Schusterova, "Bizim ülke ile Türkiye arasında kültürel farklar var. Ama burayı ve kültürünü çok sevdim. Bugün de baklava yapmayı öğrendik. Buradaki ortamdan çok etkilendim çünkü baklava yapmanın aslında ne kadar zor olduğunu ve çok fazla emek vermek gerektiğini öğrendim" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZDE BUNA BENZEYEN TAT YOK"

İmalathanede çalışanların müthiş bir iş çıkarttığına değinen Katerina Schusterova, "Benim baklavayı evde yapmam için çok fazla çalışmam gerek. Ayrıca burada baklavanın nasıl yenileceğini de öğrendik. Önce bir yudum su içtik bekledik. Baklavayı ısırdık ve beş defa çiğneyerek yuttuk. Değişik bir tecrübeydi. Bundan sonra baklavayı böyle yiyeceğim. Ülkemizde böyle ya da buna benzer bir tat olmadığı için buradan giderken aileme de baklava getireceğim" diye konuştu.

"TÜRK MUTFAĞINA BAYILDIM"

Slovakya'dan 10 gün önce gelen 23 yaşındaki Simona Kolekova ise İşletme Bölümü'nde eğitim gördüğünü söyledi. Türkiye'ye aşık olduğunu söyleyen Kolekova şunları söyledi:

"Etrafta görülecek çok fazla şey var. Bu yüzden çok memnunum. Bugün benim için çok ilginçti. Baklava yapmayı öğrendik ama bunu yaparken gerçekten tecrübeli olmak gerektiğini de öğrenmiş olduk. Hamuru incecik açmaya çalışırken çok zorlandım. Tam yapamadım. Başarabilmek için çok pratik yapmak gerek. Baklavayı ilk defa Türkiye'ye geldiğimde tattım. Çok beğendim. Her gün yiyebilirim. Slovakya mutfağı ile Türk mutfağı arasında fazla ortak nokta yok. Ancak Türk mutfağına bayıldım."


- Rk
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler
YORUMLAR
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Slovakya, Erasmus, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erasmus'a geldiler, ustasından baklava yapmayı öğrendiler - Son Dakika


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