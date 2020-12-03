Erasmus+ Bilgilendirme ve Eğitim toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi öğretim elemanlarının katılımıyla "Erasmus+ Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilen toplantı çevrimiçi olarak düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları tarafından "Erasmus+ Programı Tanıtımı ve Stratejiler", "İyi Proje Hazırlamaya Yönelik İpuçları", "Erasmus+ Projelerinden Stratejik Ortaklık", "Bilgi Ortaklığı", "Sektörel Beceri Ortaklığı ve Kapasite Geliştirme Projeleri" konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı konuşmada gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantısının önemine değindi.

Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde değerlendirmek gerektiğini belirten Uzun, "Bu noktada Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen toplantının proje yapma konusundaki yetkinliğimizi arttırması bakımından oldukça önemli buluyorum. Yayın sayılarını son 3 yılda 3 kata yakın bir yükseliş kaydeden; aynı şekilde dış fonlar tarafından desteklenen proje sayılarını katlayarak arttıran bir yükseköğretim kurumu olarak AB proje sayılarımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek nitelikli çalışmalar ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi daha fazla bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaya hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder ise yapılacak projelerinin ülkemizin beşeri sermayesinin geliştirilmesine yönelik önemli katkılar sunacağını söyledi.

???????Bilgilendirme ve eğitim toplantısı karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.