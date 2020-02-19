Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş'ı tanıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş'ı tanıdılar - Son Dakika

Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş'ı tanıdılar

6 saat önce

Hırvatistan, Litvanya, Romanya ve Makedonya'dan Erasmus Plus Projesi kapsamında Kahramanmaraş'a gelen 28 öğrenci, kentin kültürel miraslarını, yemeklerini, toplum yapısı ve insanlarını tanıma fırsatı yakaladı.

Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş'ı tanıdılar, System.String[]

Hırvatistan, Litvanya, Romanya ve Makedonya'dan Erasmus Plus Projesi kapsamında Kahramanmaraş'a gelen 28 öğrenci, kentin kültürel miraslarını, yemeklerini, toplum yapısı ve insanlarını tanıma fırsatı yakaladı.

Flora Gençlik Grubunca yürütülen proje kapsamında gelen öğrenciler, 11 günlük program çerçevesinde Kahramanmaraş'ta yemek, kültürel gezi ve tanışma etkinliklerine katıldı.

Proje sorumlusu Mustafa Yağız Oğulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 farklı ülkeden Kahramanmaraş'a gelen öğrencilere kültürel anlamda çok etkili bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerlerini yabancı öğrencilere tanıttıklarını dile getiren Oğulmuş, "Maraş'a dair her şeyi arkadaşlara aktarmayı ve paydaşta bulunmayı hedefledik. Gayet keyifli bir program oldu. Bu tür projelerin Kahramanmaraş'a daha fazla verilmesi ve uluslararası tanınırlık konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hırvatistan'ın bir dönem Osmanlı Devleti'nin parçası olduğunu belirten Hırvatistan grup lideri Tızıan Orosı ise hem kültür yönünden hem de müzik ve yemek yönünden bir çok ortak noktanın bulunduğunu ve Kahramanmaraş'ı çok beğendiğini belirtti.

Litvanya grup lideri Dalia Tija Armonaviciute ise daha önce denemediği yeni lezzetler denediğini ve Kahramanmaraş'ı mükemmel bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir çok ilini gezdiğini belirten Romanyalı Alessandra Nesco da ülkesine döndüğünde arkadaşlarına hem Kahramanmaraş'ı hem de Türkiye'yi gezmelerini tavsiye edeceğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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