Eray Aksungur, MasterChef Türkiye'den elendiği gün dedesini kaybetti - Son Dakika

Eray Aksungur, MasterChef Türkiye'den elendiği gün dedesini kaybetti

22.12.2020 00:22

MasterChef Türkiye'den elenen ve yarışmayı 5. olarak tamamlayan Eray Aksungur, dedesini kaybetti. Haberi sosyal medyadan duyuran Eray, "Gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun" dedi.

MasterChef Türkiye'de şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Eray Aksungur oldu. Yarışmada son 4 finalist arasına kalamayan Eray, şeflere sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef'in de gözyaşlarını tutamadığı elemenin ardından Eray üzücü bir haber aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eray dedesinin vefat ettiğini duyurdu. Elendiği gün dedesi vefat eden Aksungur, "Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Eray Aksungur, MasterChef Türkiye'den elendiği gün dedesini kaybetti
Eray Aksungur, MasterChef Türkiye'den elendiği gün dedesini kaybetti

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Son Dakika Magazin Eray Aksungur, MasterChef Türkiye'den elendiği gün dedesini kaybetti - Son Dakika Magazin


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