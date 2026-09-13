Erbakan'dan dikkat çeken "evlilik yaşı" çıkışı - Son Dakika
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Erbakan'dan dikkat çeken "evlilik yaşı" çıkışı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir programda evlilik yaşına ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erbakan, "Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayın programında evlilik yaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şule Aydın'a konuşan Erbakan, 18 yaşın altındaki evliliklere karşı olduğunu belirterek, ideal evlilik yaşının 21 ve üzeri olması gerektiğini vurguladı.

KENDİ KIZLARI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Kendi çocukları üzerinden de örnek veren Erbakan, gençlerin evlenmeden önce eğitimlerini tamamlamaları ve sosyal olgunluğa ulaşmaları gerektiğine dikkat çekti.

"KIZLARIMIN 25 YAŞINDAN ÖNCE EVLENMESİNE SICAK BAKMAM"

Erbakan, "Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Evlilik, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Fatih Erbakan Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Doğru diyor Fatih bey 25 4 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Babasını sevmem ama oğlunu ciddi güvenilir ve gerçekçi buluyorum. 15 11 Yanıtla
    cemal köse cemal köse:
    Ne kötülüğünü gördün Rahmetli Erbakan hocanın ? 5 4
  • haydar topçu haydar topçu:
    İnsanlar sanamı soracak 8 17 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Evet ciddi bir evlilik için en az 25 yaş olmalı sorumluk sahibi bilinçli evlilikler hayatta kalabilir genç yaşta evlenenler çabuk ayrılıyorlar. 15 3 Yanıtla
  • kuzey yıldız kuzey yıldız:
    dinimiz öyle demiyor ama kim takar bu devirde dini.. 3 5 Yanıtla
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