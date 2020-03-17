Ercan Havalimanı düzenli dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ercan Havalimanı düzenli dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ercan Havalimanı düzenli dezenfekte ediliyor

23 dakika önce

T&T Ercan Havalimanı'nda Corona Virüs vakalarına karşılık yolcu sağlığı ve uçuş güvenliği nedeniyle önlemler artırıldı. Havalimanı düzenli olarak dezenfekte edilirken, yolcular için de belirli noktalara sıvı el dezenfektanları konuldu.

Ercan Havalimanı düzenli dezenfekte ediliyor, System.String[]

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde Ada'nın en önemli giriş noktası olan Ercan Havalimanı'nda Corona virüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu çerçevede düzenli olarak dezenfekte uygulaması yapıldığını söyledi.

Özel kıyafetler giyen ekiplerin her gün Ercan Havalimanı'nda virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildiğini kaydeden Özçelik, yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik ve pasaport noktaları, checkin- bagaj teslim noktaları, danışma noktaları, gelen ve giden yolcu salonları, tuvaletler, mescit, bebek bakım odaları, dutty-free, bagaj taşıma arabaları, x-ray kutuları, yiyecek bölümleri ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ilaçlamaların yapıldığını kaydetti.

Yolcu sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir

Ekiplerin, gün boyu dezenfektan işlemlerinin birçok noktada uygulandığı havalimanında yolcuların bulunmadığı saatlerde ise özel cihazlar yardımıyla dezenfektan püskürtüldüğünü kaydeden Özçelik, ayrıca havalimanının birçok noktasına yolcuların virüslere karşı korunması için sıvı el dezenfektanları konulduğunu da ifade etti.

Özçelik, personelin de korunması maksadı ile maske ve eldiven temin edildiğini, corona virüsüne karşı personelin kendisini nasıl koruması gerektiği yönünde ise doktorlar tarafından personele bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.

Yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğine ve sağlığına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Özçelik, dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla devam edeceğini de belirtti.

Özçelik, Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydetti.

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T&T Ercan Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının devam ettiğini de kaydeden Özçelik, son günlerde sosyal medyada çift yönlü KKTC uçuşlarının durdurulduğu ve Ercan Havalimanı'nın karantinaya alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, bu gibi paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi.

Ercan Havalimanı, Serhat Özçelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:17 Kaynak: Bültenler
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