Son Dakika Haberleri: Ercan Kesal Okurlarıyla Buluştu

Ercan Kesal Okurlarıyla Buluştu

27 dakika önce

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

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Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

D&R Kanyon'daki etkinlikte Kesal, yönetmen Metin Erksan'ı anlattığı "Kendi Işığında Yanan Adam" kitabını imzaladı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte AA muhabirine açıklama yapan Kesal, "Uzun zamandır aklımda bir kitap yazmak vardı. Hatta Metin Erksan'ın hayatta olduğu dönemde başlayan bir düşünceydi. Metin Ağabeyi kaybettikten sonra da sanki onunla ilgili anılarımı, düşündüklerimi ve yolculukları yazmam, elzem hale geldi." dedi.

"Artık daha çok kamera arkasında olacağım"

Kesal, Erksan'ı bir çeşit roman kahramanı gibi hayal ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski aldığım notları önüme koyarak, onunla olan hikayelerden bana kalanları kitap haline getirdim. 2019 yılında bir kitap projem daha var. Daha doğrusu bekleyen bir kitap dosyası var. 'Nasipse Adayız' filminin güncesini yazdım. Filmin tüm oluşum sürecini anlatan bir kitap oldu. 'Bir Zamanlar Anadolu'da filminin de güncesini kitaplaştırmış ve yayımlamıştım. Bunu okurlarım bilirler."

Yeni bir proje üzerine de çalıştığını söyleyen Kesal, "Kendi filmimi çektim. Temmuz ve ağustos aylarında yönetmenliğini yaptığım ilk uzun metrajlı filmim, beyaz perdede olacak. Bu dönemde onun post prodüksiyon işleri, festival ve diğer süreçleriyle ilgileniyorum. Ayrıca iki senaryo daha var masamda. Onları tamamlamaya çalışıyorum ama onların yönetmeni ben değilim. Artık daha çok kamera arkasında olacağım. Kendi ikinci filmimin hazırlıklarına başlayacağım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:16 Kaynak: AA

Metin Erksan, Ercan Kesal, Kültür Sanat
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