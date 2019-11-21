Erciş'te ara tatilde 3 bin öğretmen 20 bin aileyi evinde ziyaret etti

Van'ın Erciş ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde 20 bin öğrencinin ailesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak için ilçede görev yapan 3 bin öğretmen, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Öğretmenlere ziyaretinde eşlik eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evinin ziyaret edildiğini söyledi.

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum." diyen Mehmetbeyoğlu, "Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Valimize, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de eşlik etti.