Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi' açıldı
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Erciş'te 'beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi' açıldı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 'form beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Erciş'te 'beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi' açıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 'form beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi' düzenlenen törenle hizmete girdi.


Tekevler Caddesi'nde açılan merkezde, Ercişli diyetisyen ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor. Psikolog Mehmet Altın, açılış sonrası yaptığı açıklamada, Almanya'dan satın aldıkları son teknoloji cihazları ilçe halkının hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Andulasyon cihazıyla hastalardaki kronik ve akut ağrıların giderilmesinin yanı sıra omurga sorunları, genel sağlık, ödem atma, kanın oksijenlenmesi ve dolaşımı, metabolizmayı hızlandırma, lenf drenajı ile bağışıklık sistemine teknolojik cihazlarla analizlerini tam bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Altın, vücut analiz cihazıyla da yetişkin ve çocukların organlarındaki tüm yağ, sıvı, kas, protein, kemik oranlarını ayrı ayrı hesaplayabildiklerini ve buna göre bir tedavi uyguladıklarını söyledi. Altın, "Birçok yerleşim biriminde bulunmayan son teknoloji cihazlarla memleketimiz Erciş'e, gençler olarak vefa borcumuzu ödemek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Diyetisyen Zozan Yeşilmen, Psikolog Ilgaz Sinoğlu meslektaşlarım ile birlikte ilçemiz insanının ayağına bu hizmeti getirmenin de ayrıca haklı gururunu yaşıyoruz. Bir aylık süre içinde 12 seanslık uygulamanın ardından hastalarımızı sağlıklarına kavuşturuyoruz. Artık hemşehrilerimiz sağlıklarını uzak yerlerde aramasınlar, onlara bir adım yakındayız" dedi.


Beslenme ve psikolojik danışmanlık merkezi açılışına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamazken, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, STK temsilcileri ile çok sayıda seçkin davetli katıldı. - VAN

Diyetisyen, Almanya, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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