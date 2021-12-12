Erciş'te sağlık çalışanlarına plaket verildi - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı plaket ve başarı belgesi verdi.

Erciş Şeker Fabrikası misafirhanesinde düzenlenen törende konuşan Mehmetbeyoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Kovid-19'la mücadele ettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sağlık hizmetleri üst seviyeye ulaştı. Sağlık çalışanlarımız Kovid-19 sürecinde hem normal sağlık hizmetlerini yürüttü hem de salgınla mücadelede fedakarca görev yaptı. Özveriyle görev yapan tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden sağlık şehitlerimize de rahmet diliyorum."

Programa, İlçe Sağlık Müdür Dr. Şahin Sarıkaya ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Suat Altın ile sağlık çalışanları katıldı.