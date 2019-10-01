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Erciş'te şeker pancarı alımı törenle başladı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı, kurbanların kesilip, duaların okunduğu törenle başladı.

Erciş'te şeker pancarı alımı törenle başladı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı, kurbanların kesilip, duaların okunduğu törenle başladı.
Şeker fabrikasının alım sahasında düzenlenen törene, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Türkiye Şeker fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı. Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, günümüz koşulları nedeniyle rekabetçi bir anlayışla üretim yapılması gerektiğini söyledi. Mehmetbeyoğlu, sürekli bir gelişim içerisinde olunması gerektiğini belirterek, "Dünyadaki büyük şeker üreticilerine baktığımızda hangi teknolojileri, hangi bilimsel deneyleri, hangi sistemleri kullandıklarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bizler de inşallah Ankara'daki genel müdürlüğümüzün desteğini alarak şeker fabrikamızı daha da büyütmek istiyoruz" dedi.
Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik ise fabrikanın 1988 yılından beri üretim yaptığını belirterek, "Günlük işletme kapasitesi bin 800 ton olarak devreye alınan fabrikamız, geçen zaman içinde yapılan teknik revizyonlarla, günlük 2 bin 300 ton kapasiteye ulaşmıştır" diye konuştu. Konuşmalarının ardından fabrikaya ilk şeker pancarı getiren 7 üreticiye çeşitli hediyeler verildi. Topluca dua edilip kurban kesildikten sonra pancar alımı başlatıldı.


Hakan Çelik, Erciş, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
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